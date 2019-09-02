Игорь Николаев поделился воспоминаниями о Саратове

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-02T12:08:23+03:00

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Сегодня, 2 сентября, известный певец и композитор Игорь Николаев посещает Саратов.

Исполнитель поделился в соцсети Instagram воспоминаниями об этом городе и конкретно — Троицком соборе.

В этот храм певец ходил в своем детстве, здесь пела его бабушка, Александра Николаева.

Напомним, в 2018 году Игорь Николаев приезжал на выступление в честь юбилея предприятия «Саратовстройстекло». Визит принес исполнителю приятную ностальгию — прогулку по местным улицам, возле театра оперы и балета. Певец с теплотой рассказывал, что это город его детства, который он очень любит.

Сегодня вечером Игорь Николаев выступит для учителей на профессиональной премии «Высота» в ТЮЗе. Напомним, в этот же момент на Театральной площади развернется сцена для учеников и абитуриентов со своим концертом.

В комментариях записи певец Денис Майданов попросил Игоря Николаева передать привет своей малой родине и отметил, что эта премия — драйвовое мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU