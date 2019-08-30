Вольск почти на сутки останется без газа
В Вольске ожидается масштабное отключение газа.
Как сообщили местные СМИ со ссылкой на вольский филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область», ограничение подачи газа связано с ремонтными работами.
С 11 часов вечера 4 сентября до 13 часов 5 сентября без голубого топлива останутся жители Вольска, сел Терса, Тепловка, Талалихино, Широкий Буерак, Богородское, Заветное, Богатое, Куликовка, Девичьи Горки, а также поселка Тополевый.
Жителям рекомендовано в это время не пользоваться газом, так как для работ необходимо постоянное давление, в противном случае повторный пуск газа может затянуться на неделю.
Вечером 4 сентября жителям следует перекрыть вентили на газовых трубах и не открывать до 17 часов следующего дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU