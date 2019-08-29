Вольск на неопределенное время остался без воды
Отключены две насосные станции
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Вольск Саратовской области сегодня, 29 августа, остался без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, причиной стало отключение двух насосных станций №№5 и 6.
Станции отключили в 09:00. Ведутся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 200 мм по адресу: Калинина, 26.
До окончания работ приостановлено холодное водоснабжение 52 многоквартирных и 152 частных жилых домов, восьми социальных объектов и одной котельной.
ИСТОЧНИК KP.RU