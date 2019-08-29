Вольск на неопределенное время остался без воды

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-29T11:34:08+03:00

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Вольск Саратовской области сегодня, 29 августа, остался без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, причиной стало отключение двух насосных станций №№5 и 6.

Станции отключили в 09:00. Ведутся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 200 мм по адресу: Калинина, 26.

До окончания работ приостановлено холодное водоснабжение 52 многоквартирных и 152 частных жилых домов, восьми социальных объектов и одной котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU