При задержании преступника под Марксом был избит полицейский

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-30T12:53:30+03:00

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Жителя села Александровка Марксовского района, который избил пришедшего к нему полицейского, осудили на 3,5 года колонии строгого режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, на 22-летнего молодого человека завели уголовное дело в начале 2019 года. Он стал скрываться от дознавателей. Его нашли и полицейских направили к дому, чтобы доставить в отдел. Тот встретил их без радости и одному из правоохранителей трижды ударил в лицо кулаком и снова сбежал.

Когда его опять задержали. Злоумышленнику пришлось признать вину в избиении сотрудника полиции при исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU