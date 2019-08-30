В Вольске возобновилась подача питьевой воды
Работы были завершены вечером 29 августа
Изменить размер текста:
В Вольск вернулась питьевая вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, ремонтные работы были завершены по графику.
- «Облводоресурс» — «Вольский» сообщил, что подавать воду в систему начали уже в 20:50, — отметила пресс-секретарь Минстроя Наталья Попова.
По ее словам, сейчас в Вольске нет проблемы с ограничением воды.
Напомним, вчера были отключены две насосные станции из-за порыва на водоводе. В зону отключения попали 52 многоэтажки и 152 частных дома, а также восемь объектов соцсферы.
ИСТОЧНИК KP.RU