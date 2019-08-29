В Саратове покажут свои изобретения и инновации более 20 предприятий

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-29T15:52:30+03:00

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В рамках работы II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» министерством промышленности и энергетики области будет проведен юбилейный, X Салон изобретений, инноваций и инвестиций.

На сегодняшний день свое участие в работе Салона подтвердили 26 организаций, которые представят свои разработки и образцы современной продукции в шести кластерах: «Информационные технологии, промышленная безопасность», «Логистика будущего: аэрокосмические технологии и транспорт», «Наукоемкая продукция для строительной отрасли», «Медицинская промышленность: «от научной идеи к производству», «Промышленные биотехнологии» и «Венчурная ярмарка».

Среди участников будут представлены крупные машиностроительные и оборонные предприятия, малый и средний бизнес, ведущие университеты области и другие.

X Салон изобретений, инноваций и инвестиций пройдет 10-11 октября 2019 года в шатре перед зданием исторического парка «Россия — Моя история» (Саратов, улица Шелковичная, 17).

ИСТОЧНИК KP.RU