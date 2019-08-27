2019-08-27T17:04:11+03:00
Общество

Дочь Юрия Гагарина высоко оценила саратовский аэропорт «Гагарин»

На Аллее космонавтов была заложена мемориальная табличка с именем первого космонавта [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Дмитрия СероваФото Дмитрия Серова
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В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 27 августа, в торжественной обстановке была открыта памятная табличка с автографом первого космонавта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии приняла участие старшая дочь Юрия Гагарина Елена, которая возглавляет Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

- Это чудесный аэропорт, который построен для людей, устремленных в будущее, — отметила Елена Гагарина. — Он соответствует самым современным стандартам. Это место связано с важными датами в жизни Юрия Алексеевича Гагарина.

Фото Дмитрия Серова

Фото Дмитрия Серова

Кроме того, в церемонии приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, советник президента РФ Игорь Левитин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, владелец холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг, депутат Госдумы Николай Панков.

Фото Дмитрия Серова

Фото Дмитрия Серова

Мемориальная табличка украсила Аллею космонавтов в аэропорту, который носит имя Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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