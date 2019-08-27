Дочь Юрия Гагарина высоко оценила саратовский аэропорт «Гагарин»
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 27 августа, в торжественной обстановке была открыта памятная табличка с автографом первого космонавта.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии приняла участие старшая дочь Юрия Гагарина Елена, которая возглавляет Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».
- Это чудесный аэропорт, который построен для людей, устремленных в будущее, — отметила Елена Гагарина. — Он соответствует самым современным стандартам. Это место связано с важными датами в жизни Юрия Алексеевича Гагарина.
Фото Дмитрия Серова
Кроме того, в церемонии приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, советник президента РФ Игорь Левитин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, владелец холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг, депутат Госдумы Николай Панков.
Фото Дмитрия Серова
Мемориальная табличка украсила Аллею космонавтов в аэропорту, который носит имя Юрия Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU