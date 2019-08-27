Дочь Юрия Гагарина высоко оценила саратовский аэропорт «Гагарин»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-27T17:04:11+03:00

На Аллее космонавтов была заложена мемориальная табличка с именем первого космонавта [фото]

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В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 27 августа, в торжественной обстановке была открыта памятная табличка с автографом первого космонавта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии приняла участие старшая дочь Юрия Гагарина Елена, которая возглавляет Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

- Это чудесный аэропорт, который построен для людей, устремленных в будущее, — отметила Елена Гагарина. — Он соответствует самым современным стандартам. Это место связано с важными датами в жизни Юрия Алексеевича Гагарина.

Фото Дмитрия Серова

Кроме того, в церемонии приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, советник президента РФ Игорь Левитин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, владелец холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг, депутат Госдумы Николай Панков.

Фото Дмитрия Серова

Мемориальная табличка украсила Аллею космонавтов в аэропорту, который носит имя Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU