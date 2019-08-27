Дочь первого космонавта передаст саратовскому аэропорту табличку с автографом Гагарина
В саратовском аэропорту сегодня, 27 августа, ожидают Елену Гагарину — старшую дочь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев встретит Елену Гагарину в новом аэропорту, который носит имя космонавта.
Предполагается, что Елена Юрьевна передаст аэропорту памятную табличку с автографом своего отца. Она будет установлена на Аллее космонавтов.
Напомним, Аллея космонавтов была заложена 12 апреля 2019 года. Монумент в торжественной обстановке открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Там же была заложена памятный знак с ее именем. После этого были установлены таблички с именами других космонавтов.
В апреле 2012 года Владимир Путин дал поручение Минтрансу России оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. 10 октября 2012 года состоялась церемония закладки первого камня в строительство аэропорта.
20 августа 2019 года аэропорт «Гагарин» открыт для регулярных международных рейсов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще две фамилии
По словам космонавта-испытателя Сергея Прокопьева, новый аэропорт откроет город для деловых и частных контактов
ИСТОЧНИК KP.RU