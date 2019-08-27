Дочь первого космонавта передаст саратовскому аэропорту табличку с автографом Гагарина

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-27T16:18:49+03:00

Табличка будет установлена на Аллее космонавтов

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В саратовском аэропорту сегодня, 27 августа, ожидают Елену Гагарину — старшую дочь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев встретит Елену Гагарину в новом аэропорту, который носит имя космонавта.

Предполагается, что Елена Юрьевна передаст аэропорту памятную табличку с автографом своего отца. Она будет установлена на Аллее космонавтов.

Напомним, Аллея космонавтов была заложена 12 апреля 2019 года. Монумент в торжественной обстановке открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Там же была заложена памятный знак с ее именем. После этого были установлены таблички с именами других космонавтов.

В апреле 2012 года Владимир Путин дал поручение Минтрансу России оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. 10 октября 2012 года состоялась церемония закладки первого камня в строительство аэропорта.

20 августа 2019 года аэропорт «Гагарин» открыт для регулярных международных рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU