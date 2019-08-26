В микрорайоне «Звезда» может появиться новый парк

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-26T14:47:34+03:00

Об этом на встрече с жителями говорил Вячеслав Володин

Изменить размер текста: A A

Завершая осмотр строящейся школы в микрорайоне «Звезда», председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о важности создания общественных советов на каждом из подобных объектов.

- Небольшие коррективы приняты по строительству котельной в микрорайоне «Звезда». Кто-то просто не подумал о людях, которые живут в этом большом многоподъездном доме. Запроектировали во дворе котельную с многометровой трубой, но которая будет ниже, чем сам дом. Если ставилась задача выкурить жильцов из этого дома, то ее могли успешно решить. Надо отдать должное мэру Михаилу Исаеву, мы приняли решение о выносе этой котельной в место, где она не будет вредить жителям.

Плохо то, что у нас проекты не проходят общественную экспертизу, на уровне районов, потому что можно было бы избежать расходов, которые пошли на обоснование размещения этой котельной. Место, где она должна была стоять, теперь нужно использовать с учетом пожелания жителей, — сказал председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что строительная компания грамотно подошла к организации работ на возведении школы. Дальнейшее благоустройство должно определяться совместным решением городских властей и жителей.

- График производства работ подтверждает, что до конца года объект будет сдан, количество людей работает достаточное, будем надеяться, что темпы не снизятся.

Наша задача обеспечить строительство школы и детсада в рамках национального проекта. Мэр в ближайшее время проведет вместе с общественным советом встречу, обсудит вопросы благоустройства, размещение зеленой зоны, стоянок. Возможно — парка, который разобьют для жителей этого микрорайона, — заявил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU