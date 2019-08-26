Радаев попал в федеральный рейтинг «Петербургской политики»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-26T08:41:00+03:00

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Эксперты фонда «Петербургская политика» внесли в еженедельный рейтинг губернаторской повестки главу Саратовской области Валерия Радаева.

Среди 40 самых заметных изречений и поступков российских глав регионов на неделе с 19 по 25 августа Радаев отметился тем, что обсудил с начальником Приволжской железной дороги реализацию проекта по строительству отдельной железнодорожной ветки к аэропорту «Гагарин».

Этот разговор состоялся в ходе открытия аэропорта 20 августа.

Напомним, Валерий Радаев несколько недель подряд попадает в рейтинг фонда «Петербургская политика».

ИСТОЧНИК KP.RU