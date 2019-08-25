На переезде в Саратовской области поезд протаранил легковушку

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-25T13:53:16+03:00

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В Саратовской области, в Дергачевском районе, поезд протаранил легковушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжской железной дороги, авария случилась в 09:27 на регулируемом железнодорожном переезде станции Демьяс.

Автомобиль Renault Logan под управлением 58-летнего водителя, с одним пассажиром в салоне, выехал на переезд, несмотря на сигнализацию.

Фото ГИБДД по Саратовской области

В результате аварии пассажир был госпитализирован - уточнили в ГИБДД области.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, – отметили в ПривЖД.

Поезд не сошел с рельсов, сбоев в расписании движения нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU