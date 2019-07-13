В Саратовском районе Hyundai попал под поезд
Водитель пострадала
Фото областной ГИБДД
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 июля, в 14:10 по московскому времени на перегоне Лебедево – Анисовка у села Новопушкинское Саратовского региона Приволжской железной дороги произошло ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 44-летняя водитель автомобиля Hyundai в салоне которого находились трое человек, решил не обращать внимания на предупреждающую сигнализацию и выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Фото областной ГИБДД
Машинист локомотива экстренно затормозил, но расстояния не хватило и столкновения избежать не удалось.
В результате столкновения пострадала водитель, ее госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU