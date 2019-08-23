Возбуждено дело о гибели слесаря СГЭТ
В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели работника МУПП «Саратовгорэлектротранс».
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина скончался из-за нарушения техники безопасности на предприятии.
22 июля, как уже писала «Комсомолка», 48-летний слесарь-электрик по ремонту подвижного состава СГЭТ упал с трамвайного вагона. Мужчина рухнул на бетонный пол и получил серьезные травмы.
Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой черепа, ушибом головного мозга тяжелой степени и многочисленными переломами.
Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице на следующий день, 23 июля.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, изъята необходимая документация.
ИСТОЧНИК KP.RU