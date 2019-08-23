Уволенный после пьяного скандала саратовский министр нашел работу в Москве

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-23T08:29:16+03:00

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Александр Выскребенцев устроился на работу в Росстате.

Как сообщает сайт Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата, Александр Выскребенцев является исполняющим обязанности директора.

Скрин с сайта ГМЦ

Ранее Александр Выскребенцев занимал пост министра финансов Саратовской области. Однако в мае 2018 года стал главным фигурантом скандала — 25 мая его обнаружили пьяным и спящим на заднем сиденье автомобиля правительства области. За рулем сидела сотрудница администрации Октябрьского района Мария Мищенко, также нетрезвая. После этого Александр Выскребенцев уволился из саратовского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU