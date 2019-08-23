Уволенный после пьяного скандала саратовский министр нашел работу в Москве
Александр Выскребенцев устроился на работу в Росстате.
Как сообщает сайт Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата, Александр Выскребенцев является исполняющим обязанности директора.
Скрин с сайта ГМЦ
Ранее Александр Выскребенцев занимал пост министра финансов Саратовской области. Однако в мае 2018 года стал главным фигурантом скандала — 25 мая его обнаружили пьяным и спящим на заднем сиденье автомобиля правительства области. За рулем сидела сотрудница администрации Октябрьского района Мария Мищенко, также нетрезвая. После этого Александр Выскребенцев уволился из саратовского правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU