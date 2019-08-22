Опубликовано видео задержания организовавшего нарколабораторию в Саратове мужчины
ГУ МВД по Саратовской области опубликовало видео задержания мужчины, организовавшего нарколабораторию.
Операция началась со штурма частного дома, который он арендовал для своего производства. Спецназ в считанные секунды задерживает нескольких граждан, среди которых есть основной фигурант преступления.
На вопрос правоохранителя, что происходит в доме, злоумышленник, не скрывая, ответил, что они пробовали варить наркотики. Также он рассказал, что не продает свое «варево», но затруднился ответить, куда его девает.
- Установлено, что гражданин с помощью химических реактивов и лабораторного оборудования синтезировал запрещенные вещества, а после продавал их через закладки, — сообщается в видео регионального ГУ МВД.
Во время обысков у него нашли около 8 кг мефедрона, более 100 кг химических реактивов и лабораторное оборудование.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за производство наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит от 15 лет лишения свободы.
Видео задержания организовавшего нарколабораторию в Саратове мужчины.Видео: ГУ МВД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU