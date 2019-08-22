Опубликовано видео задержания организовавшего нарколабораторию в Саратове мужчины

СЕГОДНЯ 20:45 2019-08-22T20:45:47+03:00

В ходе обысков у него нашли 8 кг мефедрона и более 100 кг химических реактивов

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ГУ МВД по Саратовской области опубликовало видео задержания мужчины, организовавшего нарколабораторию.

Операция началась со штурма частного дома, который он арендовал для своего производства. Спецназ в считанные секунды задерживает нескольких граждан, среди которых есть основной фигурант преступления.

На вопрос правоохранителя, что происходит в доме, злоумышленник, не скрывая, ответил, что они пробовали варить наркотики. Также он рассказал, что не продает свое «варево», но затруднился ответить, куда его девает.

- Установлено, что гражданин с помощью химических реактивов и лабораторного оборудования синтезировал запрещенные вещества, а после продавал их через закладки, — сообщается в видео регионального ГУ МВД.

Во время обысков у него нашли около 8 кг мефедрона, более 100 кг химических реактивов и лабораторное оборудование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за производство наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит от 15 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727557" frameborder="0"></iframe> Видео задержания организовавшего нарколабораторию в Саратове мужчины.Видео: ГУ МВД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU