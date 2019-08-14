2019-08-14T11:34:52+03:00
Происшествия

В Саратове накрыли крупную нарколабораторию

Мужчина производил «синтетику»
Дарья Вострикова
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Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами ГУ МВД России по Саратовской области при участии регионального УФСБ задержали саратовца по подозрению в продаже наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина арендовал дом и устроил там лабораторию по производству веществ.

У гражданина изъяли более 100 кг химических реактивов и оборудование, а также около 8 кг стимуляторов с метилэфедроном.

Отметим, что мужчина торговал продукцией через интернет.

Его заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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