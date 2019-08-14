В Саратове накрыли крупную нарколабораторию
Мужчина производил «синтетику»
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Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами ГУ МВД России по Саратовской области при участии регионального УФСБ задержали саратовца по подозрению в продаже наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина арендовал дом и устроил там лабораторию по производству веществ.
У гражданина изъяли более 100 кг химических реактивов и оборудование, а также около 8 кг стимуляторов с метилэфедроном.
Отметим, что мужчина торговал продукцией через интернет.
Его заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU