Пьяный на мопеде попытался таранить Lada в Заводском районе

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-22T20:27:41+03:00

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На улице Азина в Заводском районе Саратова пьяный водитель мопеда врезался в Lada Granta.

Мужчину, который после ДТП попытался улизнуть, задержал водитель помятого авто до прибытия полиции. По предварительным данным, у водителя двухколесного транспортного средства вообще нет прав на управления им. Медосвидетельствование подтвердило, что мопедист врезался в авто потому, что не справился с управлением в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU