Пьяный на мопеде попытался таранить Lada в Заводском районе
Изменить размер текста:
На улице Азина в Заводском районе Саратова пьяный водитель мопеда врезался в Lada Granta.
Мужчину, который после ДТП попытался улизнуть, задержал водитель помятого авто до прибытия полиции. По предварительным данным, у водителя двухколесного транспортного средства вообще нет прав на управления им. Медосвидетельствование подтвердило, что мопедист врезался в авто потому, что не справился с управлением в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU