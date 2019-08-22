Иностранцев учат букве «Р», чтобы петь перед саратовцами
Сегодня, 22 августа, в консерватории прошел брифинг на тему записи и выступлений Мужского хора Российско-американского института имени патриарха Тихона.
Алексей Лукьянов, один из основателей учреждения вместе с женой Екатериной и дирижером Владимиром Горбиком рассказали о том, как проходят репетиции.
В хор входят русские и иностранцы. Половина из них не понимают русскую речь.
- Но культуру эту ценят во всем мире. Для желающих поступить в хор иностранцев, оказаться в нем — это конкурс технических возможностей. По миру много людей, которые хотели бы этим заниматься, — отметил Владимир Горбик.
Певцам объясняют, как по-русски звучит буква «Р». В результате тренировок произношение улучшается настолько, что слушатели даже не замечают акцента.
Алексей Лукьянов отметил, что слова песнопений необходимо не просто произносить, а понимать смысл, иначе молитвенного пения не выйдет.
ИСТОЧНИК KP.RU