Иностранцев учат букве «Р», чтобы петь перед саратовцами

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-22T17:18:53+03:00

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Сегодня, 22 августа, в консерватории прошел брифинг на тему записи и выступлений Мужского хора Российско-американского института имени патриарха Тихона.

Алексей Лукьянов, один из основателей учреждения вместе с женой Екатериной и дирижером Владимиром Горбиком рассказали о том, как проходят репетиции.

В хор входят русские и иностранцы. Половина из них не понимают русскую речь.

- Но культуру эту ценят во всем мире. Для желающих поступить в хор иностранцев, оказаться в нем — это конкурс технических возможностей. По миру много людей, которые хотели бы этим заниматься, — отметил Владимир Горбик.

Певцам объясняют, как по-русски звучит буква «Р». В результате тренировок произношение улучшается настолько, что слушатели даже не замечают акцента.

Алексей Лукьянов отметил, что слова песнопений необходимо не просто произносить, а понимать смысл, иначе молитвенного пения не выйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU