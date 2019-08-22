В Саратове православный хор запишет диск о Богородице

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-22T16:59:19+03:00

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Сегодня, 22 августа, в саратовской консерватории имени Собинова обсудили предстоящую запись диска мужского хора Российско-американского музыкального института имени патриарха Тихона (США).

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», запись пройдет с 19 по 26 августа. Духовные песнопения с диска «Честнейшую херувим» будут посвящены Пресвятой Богородице.

Алексей Лукьянов, один из основателей института имени патриарха Тихона, представил дирижера Владимира Горбика, руководителя проекта, и жену Екатерину Лукьянову, которая также задействована в проекте. Он выразил благодарность митрополиту Илариону за возможность привезти Курскую Коренную икону и епископу Лонгину.

Запись пройдет в Свято-Николаевском мужском монастыре при поддержке компании Sound Mirror — обладательницы более 100 премий «Грэмми».

В следующем году хор исполнит произведения, записанные в Саратове, а также те, что собраны по всему миру. В Москве актер Евгений Миронов станет спецгостем этого концерта. Все вырученные средства пойдут на поддержку подопечных благотворительного фонда «Жизнь в движении», учредителями которого являются Евгений Миронов и Наталья Шагинян-Нидэм.

- Владыка нас пригласил в Саратов три года назад, нас гостеприимно приняли. Мы хотим сделать диск еще лучше, чем в прошлый раз, — отметил Алексей Лукьянов.

Владимир Горбик добавил, что конкурс по вхождению в хор был строже для улучшения качества. Петь будут только православные певцы, пусть и из разных стран. Их вокальные школы различны, но «с божией помощью» все устраивается.

ИСТОЧНИК KP.RU