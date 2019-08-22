ГИБДД Саратова проводит акции «Нетрезвый водитель» и «Пешеход»
В эти дни внимание к участникам дорожного движения со стороны правоохранителей будет повышенным
Проверять саратовских автомобилистов на алкоголь станут активнееФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 22 августа, и в воскресенье, 25 августа, вечером и ночью сотрудники ГИБДД Саратова проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Правоохранители будут проверять автомобилистов по всему городу на состояние опьянения. Кроме того, просят сообщать о фактах управления машиной в пьяном виде в службу 02 (102 с мобильного телефона).
На 23 и 28 августа на улицах Саратова запланировано профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Останавливать будут не только водителей, которые не пропустили пешеходов, но и прохожих, переходящих дороги там, где это запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU