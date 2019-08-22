Председатель комитета мэрии попросил саратовцев потерпеть пробки
Вчера, 21 августа, на встрече руководства городской полиции с саратовцами на Славянской площади у моста Саратов — Энгельс председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов рассказал корреспонденту «КП-Саратов», когда в городе откроют проезд по перекопанным коммунальщиками улицам.
Свиридов отметил, что у ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс» значительный объем коммуникаций, которые требуют ремонта, и организации впервые получили такие большие деньги на проведение этих работ.
Скоро начнется учебный год в школах и вузах, и количество транспорта на дорогах вырастет, что увеличит и так существующие из-за перекрытия улиц пробки. Чиновник призвал горожан потерпеть неудобства.
- Все беды заканчиваются, и эта закончится. К отопительному сезону все основные мероприятия на коммуникациях будут свернуты, — сказал Свиридов.
Напомним, отопление в Саратове традиционно включают в середине октября.
Чиновник мэрии о разрытых саратовских дорогах: все беды заканчиваются.
ИСТОЧНИК KP.RU