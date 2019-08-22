Саратовцы узнали, куда жаловаться на разрытые дороги
Вчера, 21 августа, председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о том, куда обращаться по поводу разрытых дорог и тротуаров, которые коммунальщики «забыли».
- На аварийные работы дается семь дней, возможны незначительные отклонения. Если сроки затягиваются, нужно обращаться в районную администрацию. Они наверняка знают, кто выдавал разрешение. Также этот документ дает комитет по дорожному хозяйству, — уточнил чиновник.
Кроме того, при мэрии создано управление муниципального контроля, где занимаются, в частности, вопросом сохранности дорог. Свиридов напомнил, что на территории Саратовской области действует закон, позволяющий наказывать организации и физических лиц за нарушение правил благоустройства.
Геннадий Свиридов рассказывает саратовцам о разрытых дорогах.Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU