Ночные гонки подростков на «копейке» закончились печально

21 Авг. 23:12 2019-08-21T23:12:11+03:00

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Женщина за рулем Peugeot 308 серьезно пострадала в столкновении с ржавым автомобилем ВАЗ-2101, на котором катались подростки. ДТП произошло вечером 21 августа у дома № 46 А на улице Маркина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в «копейке» находились двое подростков, которые после столкновения бросили машину и пострадавшую женщину в иномарке и сбежали.

Медики Центра медицины катастроф, которые госпитализировали пострадавшую 23-летнюю водительницу, оценили ее состояние средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU