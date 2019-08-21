Ночные гонки подростков на «копейке» закончились печально
В больницу доставили женщину – водителя иномарки, в которую влетели подростки
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Женщина за рулем Peugeot 308 серьезно пострадала в столкновении с ржавым автомобилем ВАЗ-2101, на котором катались подростки. ДТП произошло вечером 21 августа у дома № 46 А на улице Маркина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в «копейке» находились двое подростков, которые после столкновения бросили машину и пострадавшую женщину в иномарке и сбежали.
Медики Центра медицины катастроф, которые госпитализировали пострадавшую 23-летнюю водительницу, оценили ее состояние средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU