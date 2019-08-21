2019-08-21T21:03:01+03:00
Происшествия

В Энгельсе машина задним ходом сбила велосипед с двумя детьми

ДТП произошло во дворе на улице Марины Расковой
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На дворовой территории у дома №30 по улице Марины Расковой вечером 21 августа Renault Duster сбил велосипед с двумя детьми.

По данным ГИБДДД Энгельса, ЧП произошло в 18.20, когда 20-летний водитель внедорожника сдавай назад не убедился в безопасности маневра и наехал на велосипед, которым управлял 11-летний мальчик, который вез на нем 7-летнего ребенка.

В результате столкновения в больницу пришлось везти самого маленького участника ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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