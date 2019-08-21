На Московской в Саратове столкнулись Kia и Nexia

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-21T10:12:32+03:00

Пробка в районе аварии не наблюдается

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В центре Саратова столкнулись две иномарки — Kia и Nexia.

- ДТП случилось на перекрестке улиц Московская и Горького, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

У машин незначительные повреждения, среди водителей и пассажиров пострадавших нет.

Пробка в районе аварии не наблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU