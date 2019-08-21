На Московской в Саратове столкнулись Kia и Nexia
Пробка в районе аварии не наблюдается
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В центре Саратова столкнулись две иномарки — Kia и Nexia.
- ДТП случилось на перекрестке улиц Московская и Горького, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
У машин незначительные повреждения, среди водителей и пассажиров пострадавших нет.
Пробка в районе аварии не наблюдается.
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ИСТОЧНИК KP.RU