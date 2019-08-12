СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-12T14:53:38+03:00

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С мая по начала августа мышиной лихорадкой заразились 1,3 тыс. жителей Саратовской области.

Отметим, что общее число заболевших в четыре раза меньше, чем весной.

На сегодняшний день еще 250 человек лежат в больницах с подозрением на геморрагическую лихорадку, однако пока что диагноз не подтвержден.

Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан быть осторожными, не ходить в лес за травами и грибами, аграриям — проверить склады и зернохранилища на герметезацию.

В связи с холодами мыши будут стремиться в тепло, поэтому для собственной безопасности важно закрыть им все пути к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU