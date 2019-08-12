Мышиной лихорадкой заразились 1,3 тыс. жителей Саратовской области
Число заболевших снизилось в четыре раза
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С мая по начала августа мышиной лихорадкой заразились 1,3 тыс. жителей Саратовской области.
Отметим, что общее число заболевших в четыре раза меньше, чем весной.
На сегодняшний день еще 250 человек лежат в больницах с подозрением на геморрагическую лихорадку, однако пока что диагноз не подтвержден.
Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан быть осторожными, не ходить в лес за травами и грибами, аграриям — проверить склады и зернохранилища на герметезацию.
В связи с холодами мыши будут стремиться в тепло, поэтому для собственной безопасности важно закрыть им все пути к людям.
ИСТОЧНИК KP.RU