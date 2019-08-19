Задержан подсыпавший в конфеты крысиный яд мужчина
Он сыпал отравы в ячейки с конфетами, продающимися на развес
Подозреваемый в попытке отравления в магазине на Тархова
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По предварительным данным в Саратове задержали мужчину, который сыпал из пакета отраву в ячейки с конфетами в магазине. Это произошло в одном из сетевых супермаркетов на улице Тархова.
Лицо подозреваемого, который укрывал голову капюшоном, попало в поле зрения камер видеонаблюдения. На его действия обратила внимание работница магазина.
По данным "КП-Саратов", задержанный оказался психически нездоровым.
ИСТОЧНИК KP.RU