Задержан подсыпавший в конфеты крысиный яд мужчина

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-19T17:24:37+03:00

Подозреваемый в попытке отравления в магазине на Тархова

Он сыпал отравы в ячейки с конфетами, продающимися на развес

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По предварительным данным в Саратове задержали мужчину, который сыпал из пакета отраву в ячейки с конфетами в магазине. Это произошло в одном из сетевых супермаркетов на улице Тархова.

Лицо подозреваемого, который укрывал голову капюшоном, попало в поле зрения камер видеонаблюдения. На его действия обратила внимание работница магазина.

По данным "КП-Саратов", задержанный оказался психически нездоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU