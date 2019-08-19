В саратовском магазине в конфеты подсыпали крысиный яд

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-19T17:14:42+03:00

Этот мужчина подсыпал крысиный яд в конфеты в одном из магазинов Саратова

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Полиция в Саратове разыскивает мужчину, который подсыпал ядовитый порошок в ячейки с конфетами в одном из сетевых магазинов города.

ЧП произошло в магазине на улице Тархова. Работница магазина вовремя заметила подозрительные действия мужчины, который пришел в магазин с надетым на голову капюшоном куртки и высыпал что-то из полиэтиленового пакета в яцейки с конфетами на развес. Как выяснилось, сыпал он в конфеты яд для уничтожения крыс.

Предполагаемый отравитель попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает об этом человеке, сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU