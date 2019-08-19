Аэропорт «Гагарин» доведут до второй категории

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-19T11:52:26+03:00

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Саратовский аэропорт «Гагарин» сможет принимать самолеты при плохой погоде.

Глава Росавиации Александр Нерадько на совещании в аэропорту 18 августа отметил, что принято решение дооснастить его до второй категории, то есть он сможет принимать воздушные суда в случае осадков средней интенсивности. Это планируется сделать к лету 2020 года.

Зампред правительства области Василий Разделкин также заверил, что всем пассажирам будет обеспечен комфорт и максимальная безопасность.

Сейчас аэродрому присвоена первая категория ИКАО. Это — минимум для принятия объекта в эксплуатацию. При этом радиотехническое оборудование аэродрома уже соответствует второй категории.

ИСТОЧНИК KP.RU