2019-08-19T11:52:26+03:00
Общество

Аэропорт «Гагарин» доведут до второй категории

Работы будут выполнены к следующему лету
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский аэропорт «Гагарин» сможет принимать самолеты при плохой погоде.

Глава Росавиации Александр Нерадько на совещании в аэропорту 18 августа отметил, что принято решение дооснастить его до второй категории, то есть он сможет принимать воздушные суда в случае осадков средней интенсивности. Это планируется сделать к лету 2020 года.

Зампред правительства области Василий Разделкин также заверил, что всем пассажирам будет обеспечен комфорт и максимальная безопасность.

Сейчас аэродрому присвоена первая категория ИКАО. Это — минимум для принятия объекта в эксплуатацию. При этом радиотехническое оборудование аэродрома уже соответствует второй категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский профессор отметила, что аэропорт «Гагарин» уже сегодня существенно превосходит «Саратов-Центральный»
На набережной Космонавтов в Саратове мотоциклист сбил подростка на велосипеде
Вы и домашний интернет: тест на совместимость
В Саратове трамвай №4 станет ходить по измененному расписанию
Панков: Аэропорт в Балакове нужен Володину для удобства жителей и развития района
Жителям Энгельса снова предлагают выбрать место для ярмарки «Дары осени»
Саратовец в «Куршевеле» порезал оппонента ножом
Следствие: Бывший глава Энгельса Лобанов расплачивался услугами за долг предпринимателю
Регоператор: Выброшенная в лесу батарейка убивает двух кротов и ежа
В Марксовском районе трое пожарных тушили дачу
В Саратове прошел турнир по единоборствам, посвященный 30-летию афганских событий
Жителя Саратовской области осудили сразу за три преступления
В Саратове семеро пожарных тушили частный деревянный дом
Прыгнувший с набережной в Волгу мужчина дважды убегал от полицейских
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
В Саратове росгвардейцы задержали наркомана с дозой в рюкзаке на Веселой улице
Мужчина задушил собутыльника шнуром от утюга в ответ на обвинения в гомосексуализме