2019-08-18T10:32:47+03:00
Общество

На первом самолете в аэропорт «Гагарин» прилетит Вячеслав Володин

Сегодня пройдет тестовый рейс в новую воздушную гавань
Ольга Симонова
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Фото со страницы Volodin.saratov соцсети InstagramФото со страницы Volodin.saratov соцсети Instagram
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Из Москвы вылетел самолет, который первым приземлится в новом аэропорту «Гагарин».

- Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принимает участие в тестовом рейсе. Среди пассажиров также руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители различных российских авиакомпаний, саратовского землячества — всего порядка 180 человек, — написали сторонники Володина на странице Volodin.saratov соцсети Instagram.

Напомним, сегодня, 18 августа, пройдет тестовый рейс в аэропорт «Гагарин». Регулярные — начнутся 20 августа. В новую воздушную гавань переведут все самолеты из аэропорта «Центральный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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