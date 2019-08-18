На первом самолете в аэропорт «Гагарин» прилетит Вячеслав Володин

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-18T10:32:47+03:00

Сегодня пройдет тестовый рейс в новую воздушную гавань

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Из Москвы вылетел самолет, который первым приземлится в новом аэропорту «Гагарин».

- Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принимает участие в тестовом рейсе. Среди пассажиров также руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители различных российских авиакомпаний, саратовского землячества — всего порядка 180 человек, — написали сторонники Володина на странице Volodin.saratov соцсети Instagram.

Напомним, сегодня, 18 августа, пройдет тестовый рейс в аэропорт «Гагарин». Регулярные — начнутся 20 августа. В новую воздушную гавань переведут все самолеты из аэропорта «Центральный».

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ИСТОЧНИК KP.RU