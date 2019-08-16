В Саратовской области с начала года отметили 150 юбилейных свадеб

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-16T16:33:53+03:00

Больше всего оказалось золотых юбиляров, отметивших 50-летие совместной жизни

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За первые семь месяцев 2019 года в Саратовской области отметили 150 юбилейных свадеб.

Среди них серебряных — 26 (25-летие совместной жизни), жемчужных — 29 (30 лет вместе), золотых — 75 (пятидесятая годовщина в браке), изумрудных — шесть (55 лет вместе) бриллиантовых — восемь (60 лет) и одна железная (65 лет совместной жизни).

Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области Юлия Пономарева.

Самыми популярными датами для свадьбы за первые семь месяцев 2019 года стали 19 июля — 212 браков и 9 августа — 171. При этом, согласно многолетней статистике, самым свадебным месяцем в Саратовской области является август.

С начала года 260 жителей региона успели обвенчаться с иностранными гражданами, при этом 19 из них представляют Дальнее Зарубежье.

ИСТОЧНИК KP.RU