2019-08-16T16:33:53+03:00
Общество

В Саратовской области с начала года отметили 150 юбилейных свадеб

Больше всего оказалось золотых юбиляров, отметивших 50-летие совместной жизни
Поделиться:
Изменить размер текста:

За первые семь месяцев 2019 года в Саратовской области отметили 150 юбилейных свадеб.

Среди них серебряных — 26 (25-летие совместной жизни), жемчужных — 29 (30 лет вместе), золотых — 75 (пятидесятая годовщина в браке), изумрудных — шесть (55 лет вместе) бриллиантовых — восемь (60 лет) и одна железная (65 лет совместной жизни).

Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области Юлия Пономарева.

Самыми популярными датами для свадьбы за первые семь месяцев 2019 года стали 19 июля — 212 браков и 9 августа — 171. При этом, согласно многолетней статистике, самым свадебным месяцем в Саратовской области является август.

С начала года 260 жителей региона успели обвенчаться с иностранными гражданами, при этом 19 из них представляют Дальнее Зарубежье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Профессионалы должны предлагать верное решение по достройке проблемных домов
Началась активная достройка проблемного дома в микрорайоне 3Г в Балакове
Соседи строящегося дома ЖСК «Буй» потребовали прекратить круглосуточные работы
Многоэтажку БИОС предложено исключить из реестра проблемных домов
Изданы почтовые открытки с видом аэропорта «Гагарин» на русском и английском языках
Панков о достройке проблемных домов: Главное — не останавливаться
Сдвинуты сроки сдачи проблемных домов ЖСК «Победа» и «Феникс»
В перевернувшейся иномарке под Марксом пострадали два человека
На ипподроме в Саратове пройдут соревнования на Кубок губернатора
Адвокат из Саратова требовал от мужа подсудимой более 1 млн рублей для судьи
С управляющих компаний в пользу ООО «КВС» взыскано более 10 млн рублей
У пятилетней девочки в Энгельсе украли драгоценности на 18 тыс. рублей
Бывший завод «Эридан» в Аткарске продают за 40 тыс. рублей на металл
В Саратове около 2 тыс. детей попробовали сдать ГТО
В Саратове перестали ходить пять трамвайных и троллейбусных маршрутов
На Деловой улице в Саратове до ночи отключили воду
Обрушившуюся кладку у дома в Саратове убирает бульдозер
Уволена начальник управления капстроительства Энгельсского района
В Саратове задержан подросток с крупной партией наркотиков
Саратовский актер и режиссер Сергей Пускепалис возглавит ярославский театр Волкова