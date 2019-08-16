Компания из Лондона судилась с жительницей Саратовской области за Свинку Пеппу

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-16T09:17:23+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области встал на сторону компании лондонской Entertainment One UK Limited, которая обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю Готфрид Лилия Вильгельмовна из поселка Новые Бурасы Саратовской области. Англичане потребовали компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащие им товарные знаки и произведения изобразительного искусства.

Как сообщили в пресс-службе арбитража, из материалов дела следует, что в ноябре 2016 года представитель компании в магазине «Лариса» в Новых Бурасах купил игрушку в виде объемной пластиковой куклы Свинки Пеппы «PEPPA PIG» в упаковке. Товар был приобщен судом к материалам дела, как и видеозапись которая подтверждала факт приобретения спорного товара. При этом прав на использование товарных знаков у ИП Готфрид Лилия Вильгельмовна не было.

В результате суд назначил компенсацию в размере 70 тыс. рублей из расчета 5 тыс. рублей за каждый товарный знак и произведение изобразительного искусства с предпринимательницы из Новых Бурас в пользу английской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU