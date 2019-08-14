Аэропорт «Гагарин» еще ожидает разрешение на ввод взлетно-посадочной полосы
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выдало накануне ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» заключение о соответствии аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратове требованиям проектной документации. Документ подтверждает помимо прочего энергетическую эффективность объекта и оснащённость приборами учёта энергоресурсов.
При этом, как сообщает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», пока еще ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию взлётно-посадочной полосы протяженностью 3000 метров и шириной 45 метров. По своим характеристикам она позволяет взлетать и садиться всем типам современных самолетов.
Напомним, тестовый рейс «Боинга» авиакомпании «Победа» из Москвы приземлится в новый аэропорт уже 18 августа, а полноценная эксплуатация начнется с 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU