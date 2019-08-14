2019-08-14T09:32:17+03:00
Происшествия

В Саратове «четырнадцатую» разворотило при ударе о столб

Водитель госпитализирован [фото]
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На дороге между поселками Солнечный-2 и Юбилейный автомобиль разбился о столб.

Управлявший машиной 58-летний мужчина с различными травмами госпитализирован медиками «скорой».

Авария произошла в 11:20 в минувший вторник, 13 августа, у дома №9 по улице 4-я Прудовая. Решивший полихачить водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в столб. Автомобиль, как и его владелец, получил серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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