В Саратове «четырнадцатую» разворотило при ударе о столб
Водитель госпитализирован [фото]
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На дороге между поселками Солнечный-2 и Юбилейный автомобиль разбился о столб.
Управлявший машиной 58-летний мужчина с различными травмами госпитализирован медиками «скорой».
Авария произошла в 11:20 в минувший вторник, 13 августа, у дома №9 по улице 4-я Прудовая. Решивший полихачить водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в столб. Автомобиль, как и его владелец, получил серьезные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU