Подведены итоги распределения бюджетных грантов среди саратовских СМИ

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-13T12:05:54+03:00

Больше всех, среди интернет-изданий, получит «Взгляд-инфо» и «Интерфакс-Россия»

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Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» подвело итоги конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в СМИ Саратовской области.

Заседание Экспертного совета прошло в региональном министерстве информации и печати накануне.

Общая сумма разыгранных грантов составила 14,4 млн рублей. В число победителей вошли 26 СМИ, некоторые смогли подготовить несколько проектов-победителей.

Среди интернет-изданий по сумме гранта лидирует ИА «Взгляд-инфо», которое получит 1 млн бюджетных средств по трем проектам. На втором месте — интернет-газета «Четвертая власть» с двумя грантами и 698 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров по получению бюджетного финансирования ИА «Саратовбизнесконсалтинг» с тремя проектами на общую сумму 651 тыс. рублей. Сетевое издание «Интерфакс-Россия», которое выиграло 500 тыс. рублей по двум грантам — на четвертой позиции.

Среди саратовских радиостанций по получению грантов лидирует «Серебряный дождь» (371,57 тыс. рублей), среди газет — «Комсомольская правда» (1,5 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU