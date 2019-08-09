Три человека погибли при пожаре на битумовозе в Саратове
Следователи начали проверку гибели трех человек от горячего битума в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, после проверки будет принято процессуальное решение.
Около 11 часов утра 25 июля на ВСО в Ленинском районе загорелся автомобиль ЗИЛ — цистерна с битумом. ЧП случилось в организации на 2-м Трофимовском проезде.
Горячая смола попала на трех работников, которые были госпитализированы с ожогами, но скончались в больнице из-за серьезных травм.
Погибшим было 60, 57 и 45 лет.
Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU