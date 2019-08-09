Три человека погибли при пожаре на битумовозе в Саратове

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-09T14:52:19+03:00

Мужчины скончались в больнице от сильных ожогов [фото]

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Следователи начали проверку гибели трех человек от горячего битума в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, после проверки будет принято процессуальное решение.

Около 11 часов утра 25 июля на ВСО в Ленинском районе загорелся автомобиль ЗИЛ — цистерна с битумом. ЧП случилось в организации на 2-м Трофимовском проезде.

Горячая смола попала на трех работников, которые были госпитализированы с ожогами, но скончались в больнице из-за серьезных травм.

Погибшим было 60, 57 и 45 лет.

Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU