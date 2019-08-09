На проспекте Кирова в Саратове обрушилось дерево

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-09T13:59:21+03:00

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На проспекте Кирова в Саратове сегодня днем, 9 августа, упало дерево.

Как сообщили очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», во время ЧП никто не пострадал.

Дерево рухнуло у дома №52.

В соцсетях комментаторы удивляются, почему деревья в Саратове так рано желтеют, ведь то растение, что рухнуло на проспекте, было с пожелтевшими листьями. Некоторые предполагают, что деревья специально травят.

Напомним, сегодня замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло отметила «КП-Саратов», что в скором времени погода ухудшится. Мэрия заявляла об усилении юго-западного ветра до 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU