На проспекте Кирова в Саратове обрушилось дерево
На проспекте Кирова в Саратове сегодня днем, 9 августа, упало дерево.
Как сообщили очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», во время ЧП никто не пострадал.
Дерево рухнуло у дома №52.
В соцсетях комментаторы удивляются, почему деревья в Саратове так рано желтеют, ведь то растение, что рухнуло на проспекте, было с пожелтевшими листьями. Некоторые предполагают, что деревья специально травят.
Напомним, сегодня замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло отметила «КП-Саратов», что в скором времени погода ухудшится. Мэрия заявляла об усилении юго-западного ветра до 15 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU