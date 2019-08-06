2019-08-06T09:29:28+03:00
Происшествия

Саратовцы пожаловались на 148 упавших деревьев

Всего поступило 264 обращения
Дарья Вострикова
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За минувшие сутки на телефоны горячей линии центрального и районных диспетчерских пунктов, а также в «Системе-112» ЕДДС Саратова поступило 264 обращения от жителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 148 звонков были о деревьях; 51 — об оборванных проводах; 14, связанных с опасно-свисающими конструкциями; одно обращение о подтоплении жилых домов и объектов; 34 обращения о повреждении автомобилей; 16 обращений, связанных с повреждением газовой трубы.

Городские службы распилили 75 упавших деревьев, а МУПП «Саратовгорэлектротранс» устранило восемь повреждений на контактной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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