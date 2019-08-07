Рядом со школой №84 в Саратове может появиться бассейн и ледовая арена
В школе №84 Заводского района Саратова до октября построят спортивные сооружения, будет выполнен капитальный ремонт здания, частично возможна реконструкция.
Как отметил во время визита в образовательное учреждение председатель госдумы Вячеслав Володин, кроме того, будет решен вопрос с пристройкой.
- Надо продумать, как это будет. Предлагаю в торце здания сделать переход, а если хотите в другом месте — рассмотрим это, — сказал он.
По его мнению, здесь было бы неплохо построить бассейн.
Также Вячеслав Володин отметил, что имеется предложение расширить территорию за счет домов, подлежащих сносу, и построить ледовую арену.
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ИСТОЧНИК KP.RU