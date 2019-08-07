2019-08-07T17:42:50+03:00
Общество

Володин предложил создавать зоны отдыха во всех районах Саратова

Это позволит гражданам комфортно отдыхать рядом с домом, а не ехать в центр города
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов, после осмотра стадиона «Волга», посетил школу №84 в Заводском районе.

Во время осмотра он отметил, что на территории нет дворовых и спортивных сооружений.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Есть предложение — до начала учебного года решить задачу со спортивными сооружениями. Что касается капитального ремонта, то проект надо обсудить с общественным советом, родителями и на будущий год начать работу, — уверен Володин.

При этом он предложил родителям учеников и местным жителям сформулировать свои пожелания. Таким образом, появится возможность высказать пожелания о том, чтобы на территории школы появился парк или игровые сооружения.

Одна из горожанок сразу высказала надежду, что будет разбит сквер с зоной для родителей.

- Нужно вносить изменения в законодательство, что в жилищных массивах обязательно были обустроены подобные зоны. Здесь можно сделать сквер, парк. Городские пространства, особенно в микрорайонах, должны быть самодостаточными, чтобы тут имелось все и жителям не приходилось ездить в центр города, — пояснил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы считает, что у жителей всех районов должна быть возможность отдохнуть с детьми, позаниматься спортом.

- Ведь те, кто не живет в центре, сейчас лишены этих благ, и нарушается принцип равенства, все хотят ехать в центр, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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