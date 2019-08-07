Володин раскритиковал власти Саратова за низкий темп работ на стадионе «Волга»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-07T16:25:23+03:00

Спикер Госдумы призвал к дисциплине и ответственности [фото, видео]

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин побывал на стадионе «Волга» в Саратове, где в настоящее время идет реконструкция.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», работы должны быть завершены в ноябре текущего года. Однако Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства.

Он возмутился срывом конкурных процедур, и Володина не удовлетворили объяснения мэра Саратова Михаила Исаева, что это произошло из-за изменений в законодательстве.

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- Потеряли на повторных процедурах порядка восьми дней, — заявил Исаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724660" frameborder="0"></iframe> Дисциплина и ответственность! Володин раскритиковал власти Саратова за низкие темпы работ на стадионе "Волга".

На это Вячеслав Володин призвал к «дисциплине и ответственности».

- Проблема во мне и в вас. Мы контроль утратили, — считает председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU