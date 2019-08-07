Володин раскритиковал власти Саратова за низкий темп работ на стадионе «Волга»
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин побывал на стадионе «Волга» в Саратове, где в настоящее время идет реконструкция.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», работы должны быть завершены в ноябре текущего года. Однако Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства.
.Фото: Дарья Вострикова
Он возмутился срывом конкурных процедур, и Володина не удовлетворили объяснения мэра Саратова Михаила Исаева, что это произошло из-за изменений в законодательстве.
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- Потеряли на повторных процедурах порядка восьми дней, — заявил Исаев.
Дисциплина и ответственность! Володин раскритиковал власти Саратова за низкие темпы работ на стадионе "Волга".
На это Вячеслав Володин призвал к «дисциплине и ответственности».
- Проблема во мне и в вас. Мы контроль утратили, — считает председатель Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU