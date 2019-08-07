2019-08-07T16:05:51+03:00
Происшествия

Похожий на лысую Тильду Суинтон мужчина украл почтовые ящики из саратовской многоэтажки

Злоумышленника ищут по записи камеры видеонаблюдения [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр видео "Безопасного дома"Кадр видео "Безопасного дома"
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Стали известны подробности кражи почтовых ящиков из подъезда дома на Соколовой, 129/141 в Саратове.

Программа «Безопасный дом» предоставила «КП-Саратов» видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент преступления. На нем отчетливо запечатлено лицо подозреваемого, кстати, напоминающего знаменитую актрису Тильду Суинтон, только лысую.

Украл почтовые ящики.

Оказалось, что около двух часов ночи 16 июля злоумышленник позвонил в домофон и через минуту ему открыли. Вскоре он вышел на улицу, подпер дверь и после нескольких хождений внутрь и наружу, вынес из подъезда почтовые ящики.

Примечательно, что похититель спрятал добычу в кустах, где их нашли утром местные жители.

Один из жильцов пострадавшего дома обратился за видеоархивом, который впоследствии передал полиции для поисков злоумышленника.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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