Похожий на лысую Тильду Суинтон мужчина украл почтовые ящики из саратовской многоэтажки

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-07T16:05:51+03:00

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Стали известны подробности кражи почтовых ящиков из подъезда дома на Соколовой, 129/141 в Саратове.

Программа «Безопасный дом» предоставила «КП-Саратов» видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент преступления. На нем отчетливо запечатлено лицо подозреваемого, кстати, напоминающего знаменитую актрису Тильду Суинтон, только лысую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724347" frameborder="0"></iframe> Украл почтовые ящики.

Оказалось, что около двух часов ночи 16 июля злоумышленник позвонил в домофон и через минуту ему открыли. Вскоре он вышел на улицу, подпер дверь и после нескольких хождений внутрь и наружу, вынес из подъезда почтовые ящики.

Примечательно, что похититель спрятал добычу в кустах, где их нашли утром местные жители.

Один из жильцов пострадавшего дома обратился за видеоархивом, который впоследствии передал полиции для поисков злоумышленника.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU