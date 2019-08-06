В Саратове рецидивист украл у жителей дома почтовые ящики
Перед полицией он отпираться не стал, сказав, что все успел продать
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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 5 августа, раскрыла кражу.
- В отдел с заявлением о похищении из подъезда дома по улице Соколовая трех секций почтовых ящиков на сумму более 6 тыс. рублей обратился начальник участка управляющей компании, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли 40-летнего рецидивиста, уже отбывавшего сроки за наркопреступление и грабежи.
Мужчина во всем признался, но ящики не отдал. Он рассказал, что продал их кому-то, а деньги потратил.
Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU