В Саратове рецидивист украл у жителей дома почтовые ящики

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-06T09:14:10+03:00

Перед полицией он отпираться не стал, сказав, что все успел продать

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 5 августа, раскрыла кражу.

- В отдел с заявлением о похищении из подъезда дома по улице Соколовая трех секций почтовых ящиков на сумму более 6 тыс. рублей обратился начальник участка управляющей компании, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли 40-летнего рецидивиста, уже отбывавшего сроки за наркопреступление и грабежи.

Мужчина во всем признался, но ящики не отдал. Он рассказал, что продал их кому-то, а деньги потратил.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU