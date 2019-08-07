На 3-й Дачной не будет «Белья» и «Интима»
Торговые павильоны установлены на 3-й Дачной незаконно
Магазины "Интим" и "Белье" снесут в течении 10 днейФото: Екатерина Семенова
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В Саратове на 3-й Дачной снесут очередной торговый павильон.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, речь идет о ларьке «Белье».
Объект принадлежит ООО «Александрия» и установлен незаконно. 5 августа Арбитражный суд Саратовской области постановил снести павильон.
Теперь «Александрия» обязана демонтировать «Белье» в десятидневный срок.
Напомним, ранее аналогичное решение было принято в отношении ларька «Интим», который расположен поблизости.
ИСТОЧНИК KP.RU