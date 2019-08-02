В Саратове снесут магазин «Интим» на 3-й Дачной

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-02T14:28:13+03:00

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На 3-й Дачной в Саратове снесут павильон «Интим». Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области.

- Ранее с иском об устранении препятствия в пользовании землей площадью 4 кв. м обратилась администрация Саратова. К участию в деле привлекли ООО «Александрия», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, ООО «Валёр» арендовало у «Александрии» место №74 площадью 8 кв. м, а мэрия считает, что «Валёр» использует участок незаконно.

Во время рассмотрения иска проводилась землеустроительная экспертиза, которая установила, что павильон «Интим» частично занимает несколько других участков. Однако никаких доказательств договора аренды для размещения магазина ответчик не предоставил, поэтому действия фирмы квалифицировали как самовольное занятие земель.

Арбитражный суд Саратовской области 28 июня решил, чтобы ООО «Александрия», как собственник павильона «Интим», в течение десяти дней снес его.

ИСТОЧНИК KP.RU