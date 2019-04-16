2019-04-16T17:53:56+03:00
Происшествия

Взрыв в саратовском троллейбусе: Госпитализированы две пассажирки

Они сидели над колесом [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
В троллейбусе прогремел взрыв. Фото соцсетейВ троллейбусе прогремел взрыв. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

В центре Саратова прогремел взрыв в троллейбусе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на пересечении улиц Шелковичная и Рахова.

По предварительной версии, могла взорваться покрышка.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- Сообщение в ГУ МЧС поступило в 17:53, что у троллейбуса №3 взорвалось заднее колесо. Пострадали две женщины, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП под Саратовом пострадали двое мужчин и погибли две женщины
Панков: Если власть не научится брать ответственность за людей, она тоже будет им не нужна
На Астраханской трамвай сошел с рельсов
В правительстве области обсудят реализацию инвестиционного проекта ООО «ГМТ – Саратов»
Панков напомнил балаковским чиновникам, что с жителями нельзя разговаривать языком штрафов
Саратовские хозяйки плачут: В область не пустили капусту со свеклой
В Саратове ради фото парень имитировал оральный секс со статуей школьницы
В Хвалынске полиция изъяла алкоголь и табак на 2 млн рублей
Юлия Литневская: Пусть победа в турнире в Самойловском районе станет для юных спортсменов трамплином на спортивный Олимп
Саратовчанка побоялась лишиться «Лады Ларгус» и выплатила кредит
Саратовцев приглашают раскрасить Пасху
Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за сбор денег с учителей
Панков: Главной поддержкой для сельчан станет комплексная программа развития сельских территорий