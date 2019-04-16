Взрыв в саратовском троллейбусе: Госпитализированы две пассажирки
Они сидели над колесом [фото]
В троллейбусе прогремел взрыв. Фото соцсетей
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В центре Саратова прогремел взрыв в троллейбусе.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на пересечении улиц Шелковичная и Рахова.
По предварительной версии, могла взорваться покрышка.
Фото соцсетей
- Сообщение в ГУ МЧС поступило в 17:53, что у троллейбуса №3 взорвалось заднее колесо. Пострадали две женщины, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
Фото соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU