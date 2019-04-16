Взрыв в саратовском троллейбусе: Госпитализированы две пассажирки

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-16T17:53:56+03:00

Они сидели над колесом [фото]

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В центре Саратова прогремел взрыв в троллейбусе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на пересечении улиц Шелковичная и Рахова.

По предварительной версии, могла взорваться покрышка.

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- Сообщение в ГУ МЧС поступило в 17:53, что у троллейбуса №3 взорвалось заднее колесо. Пострадали две женщины, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU