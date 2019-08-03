Падение болгарки на ребенка в Саратове: отец рассказывает о давлении со стороны правоохранителей

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-03T18:19:08+03:00

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Отец девочки, на которую вчера вечером, 2 августа, с крыши школы упала болгарка, рассказал о давлении со стороны правоохранителей на мать ребенка.

Как написал паблик «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», обратившийся мужчина рассказал, что пострадавшей пришлось удалить часть черепа, но сейчас она в больнице в сознании.

Гражданин с матерью девочки находится в разводе, работает вахтой на Севере, но содержит ребенка и регулярно с ним видится, называет семью благополучной.

- И вот теперь, после трагедии, к ним домой стали ходить некие следователи и инспекторы по делам несовершеннолетних и задавать каверзные вопросы: исправно ли отец платит алименты, как живет ребенок, что находится в холодильнике, не может ли быть такого, что она специально пошла в опасное место, чтобы отомстить экс-супругу, и показывают фото ограждающих лент, — рассказал мужчина паблику.

Семья подозревает, что таким образом на них пытаются оказать давление и хотят замять дело

Напомним, ЧП случилось вчера, 2 августа, у школы №6 по улице Пролетарская. В тот момент на кровле здания, откуда упала болгарка, шел ремонт. Как уверяет мать девочки, никаких ограждающих лент там не было.

Следователи организовали проверку, опрашивают рабочих, подрядную организацию и сотрудников школы. Также изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU