2019-07-30T10:45:30+03:00
Происшествия

В Ртищеве мужчина сгорел на диване своего приятеля

Тело было найдено на пепелище
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ртищевском районе Саратовской области начата проверка гибели мужчины на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, было установлено, что погибший – 60-летний местный житель.

По предварительной версии, 29 июля он распивал спиртное с приятелем в его доме. Около трех часов ночи хозяин вышел во двор, а вернувшись, обнаружил, что в комнате загорелся диван, причем рядом, на соседнем диване, спал его гость.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Домовладелец разбудил гостя, а сам принялся тушить возгорание, однако лишь вызвал распространение огня. Тогда он выбежал на улицу, считая, что его приятель поступил так же. Но, как оказалось позже, 60-летний мужчина остался в доме и погиб.

Его тело нашли с ожогами.

Главной версией рассматривается неосторожность при курении. Процессуальное решение будет принято после проверки.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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