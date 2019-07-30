В Ртищеве мужчина сгорел на диване своего приятеля
В Ртищевском районе Саратовской области начата проверка гибели мужчины на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, было установлено, что погибший – 60-летний местный житель.
По предварительной версии, 29 июля он распивал спиртное с приятелем в его доме. Около трех часов ночи хозяин вышел во двор, а вернувшись, обнаружил, что в комнате загорелся диван, причем рядом, на соседнем диване, спал его гость.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Домовладелец разбудил гостя, а сам принялся тушить возгорание, однако лишь вызвал распространение огня. Тогда он выбежал на улицу, считая, что его приятель поступил так же. Но, как оказалось позже, 60-летний мужчина остался в доме и погиб.
Его тело нашли с ожогами.
Главной версией рассматривается неосторожность при курении. Процессуальное решение будет принято после проверки.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU