В Ртищеве мужчина нечаянно спалил дом и сам погиб
Личность погибшего сейчас устанавливают
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В Ртищеве Саратовской области ночной пожар унес жизнь человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании жилого четырехквартирного дома поступил дежурному в 02:47.
На место выезжали восемь пожарных на трех машинах. Площадь возгорания составила 190 кв. м.
Погиб неизвестный мужчина, его личность устанавливается. Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU