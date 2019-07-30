В Ртищеве мужчина нечаянно спалил дом и сам погиб

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-30T10:09:29+03:00

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В Ртищеве Саратовской области ночной пожар унес жизнь человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании жилого четырехквартирного дома поступил дежурному в 02:47.

На место выезжали восемь пожарных на трех машинах. Площадь возгорания составила 190 кв. м.

Погиб неизвестный мужчина, его личность устанавливается. Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU