В Саратове задержали мужчину, который пытался развратить 14-летнюю девочку
Ребенок вырвался и убежал
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В Саратове на два месяца заключен под стражу 35-летний мужчина. Его обвиняют в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 25 июля вечером мужчина увидел 14-летнюю девочку с 12-летним мальчиком на Мясницкой улице Саратова. Он выждал момент, когда рядом никого не было, и надругался над малышкой.
Та вырвалась и убежала со своим приятелем.
После этого потерпевшая рассказала обо всем матери, которая сообщила в полицию.
Мужчину задержали и теперь он ждет окончания расследования уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU