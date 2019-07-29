2019-07-29T09:53:33+03:00
Происшествия

В Саратове задержали мужчину, который пытался развратить 14-летнюю девочку

Ребенок вырвался и убежал
Дарья Вострикова
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В Саратове на два месяца заключен под стражу 35-летний мужчина. Его обвиняют в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 25 июля вечером мужчина увидел 14-летнюю девочку с 12-летним мальчиком на Мясницкой улице Саратова. Он выждал момент, когда рядом никого не было, и надругался над малышкой.

Та вырвалась и убежала со своим приятелем.

После этого потерпевшая рассказала обо всем матери, которая сообщила в полицию.

Мужчину задержали и теперь он ждет окончания расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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